“فيفا”: لم يعد يحق لأعضاء الاتحاد العراقي ورئيسه وأمين السر العمل بصفاتهم الوظيفية

2020/01/30 | 18:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة بخطاب وصل من “فيفا” إلى مقر الاتحاد.وجاء في رسالة الاتحاد الدولي انه اعتباراً من يوم أمس الأربعاء بات “لا يحق لأعضاء الاتحاد ورئيسه وأمين السر العمل … Readmore

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