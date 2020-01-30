جيفري: طائرات سورية وروسية نفذت 200 ضربة جوية بإدلب في 3 ايام

2020/01/30 | 18:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا، جيمس جيفري

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