2020/01/30 | 18:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري، يوم الخميس، أن الهيئة لا تتحمل تصرفات الفصائل غير المنضوية في الحشد الشعبي، الحشد الشعبي ليس له علاقة بالجهات التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: لا علاقة لنا بتصرفات الفصائل غير المنضوية في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: لا علاقة لنا بتصرفات الفصائل غير المنضوية في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).