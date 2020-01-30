الأمم المتحدة تحثّ العراق على المُضيّ قُدماً في إصلاحاتٍ جوهرية

2020/01/30 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع استمرار العنف وتزايُد أعداد الضحايا في سياق الاحتجاجات وقُبيل مزيدٍ من المظاهرات المزمع إقامتُها، حثّتُ الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت على تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والمُضيّ قُدماً في إصلاحاتٍ جوهرية، مُحذرةً من أن استخدام القوة يكلّف أرواحاً غاليةً ولن يُنهي الأزمة.وأعربت الممثلة الخاصة عن أسفها […]

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