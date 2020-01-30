وزير الثقافة يوجه بطباعة تراث رواد الفكر والثقافة  في العراق

2020/01/30 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدر وزير الثقافة والسياحة وألآثار عبد الأمير الحمداني توجيهاً إلى جميع الجهات المعنية في الوزارة يقضي بطباعة تراث رواد الفكر وألادب والثقافة وألإبداع العراقي في القرن العشرين.ونص التوجيه (حسب المكتب الإعلامي) على طباعة المنجز الإبداعي لنخبة من علماء و مفكري العراق خلال القرن المنصرم حفاظاً على جهودهم من الاندثار والضياع.وأوعز الحمداني في حيثيات […]

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