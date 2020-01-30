"انه انجاز".. فرنسا تصف مشروعا خاصا في اقليم كوردستان

2020/01/30 | 18:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد القنصل العام الفرنسي في اربيل خلال لقائه نائب رئيس برلمان كوردستان، عملية صعبة في الاقليم بالانجاز الجيد.وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لشفق نيوز، ان نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي استقبل القنصل العام الفرنسي في اربيل اوليفيه ديكوتيني، مبينا ان الاجتماع تركز على بحث عملية الاصلاح في الاقليم.وقال البيان ان القنصل الفرنسي هنأ البرلمان بمناسبة المصادقة على مشروع عملية الاصلاح، مبينا ان الاصلاح عملية صعبة وحتى في البلدان المتقدمة في اوربا ينفذ بشكل صعب، عادا الخطوة التي خطاها برلمان كوردستان وحكومة الاقليم انجازا جيدا.واشار البيان الى ان هورامي من جهته سلط المزيد من الاضواء على خطوات عملية الاصلاح، معلنا ان عملية الاصلاح في اقليم كوردستان ستتواصل في جميع القطاعات ومن بينها اعادة تنظيم قوات البيشمركة في اطار وزارة البيشمركة.واضاف ان هورامي اشار الى القوانين التي من المتوجب تعديلها من اجل مصلحة اهالي كوردستان ومنها قانون الاستثمار وتقديم مزيد من التسهيلات من اجل جذب المستثمرين الاجانب الى الاقليم.ونوه البيان الى ان نائب رئيس البرلمان تطرق الى ضرورة بقاء قوات التحالف في العراق، مبينا ان المرحلة الحالية تشهد عودة ظهور مخاطر تنظيم "داعش" الارهابي.كما اشار البيان الى ان الجانبين ناقشا في ختام الاجتماع الاوضاع السياسية والتعقيدات التي يشهدها العراق والمنطقة، وأعربا عن الامل ان يعم الاستقرار والامن في العراق والمنطقة.

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