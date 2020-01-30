أمريكا تسمح لشركات من روسيا والصين وأوروبا بالعمل في المنشآت النووية الإيرانية

2020/01/30 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تستأنف الإدارة الأمريكية الاستثناءات من العقوبات ضد إيران.ونقلت وكالة سبوتنيك، تصريح عن المصادر أن واشنطن ستسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالعمل في المنشآت النووية الإيرانية، واتخاذ تدابير تقييدية ضد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ورئيسها علي أكبر صالحي.وذكرت “رويترز” نقلا عن المصادر، […]

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