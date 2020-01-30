أربيل يتعاقد مع لاعبين اثنين من الكرخ

2020/01/30 | 18:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نادي اربيل بكرة القدم تعاقده مع لاعبين اثنين لتمثيل الفريق في دوري الكرة.

وضم اربيل كل من عمر عبد الرحمن وعدي شهاب لاعبي نادي الكرخ.

واعلن الكرخ انسحابه من دوري الكرة لهذا الموسم بسبب آلية اللعب.

ويقع اربيل في مجموعة صعبة الى جانب الشرطة ونفط الوسط ونفط ميسان والطلبة.

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