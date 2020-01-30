العراقيون يطلبون (فزعة) ابن الصين... هكذا تلقوا خبر انتشار فيروس كورونا

2020/01/30 | 18:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره عالميا، إذ سجلت إصابات بالوباء في ما لا يقل عن 15 دولة، بعد ظهوره بداية في الصين.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص، ورصدت الأربعاء أول حالة إصابة في التبت، ليكون الفيروس قد انتشر في كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.

وسط هذا الاخبار المفزعة وسيطرة كورونا على العالم، يبقى للعراقيين كلمتهم ومواقفهم التي لا تخلوا من روح الفكاهة وسط حالة التوتر التي تغزوا العالم، حيث تداول العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار الفيروس القاتل..



ولكن على طريقتهم والتي انتهت بالكوميديا السوداء والسخرية من الطبقة الحاكمة في البلاد.

واغلب على التعليقات كانت ذات طابع سخرية وبعض من الخوف والهلع من إمكانية انتشار الفيروس القاتل في العراق.

وتوجه أحد المغردين بسؤال الحكومة العراقية مستوضحا الاجراءات التي ستقوم بها لمواجهة خطر كورونا في ظل "وجود كثير من الصينين في العراق، فيما سخر اخرون من "الاتفاقية العراقية_ الصينية"، واعدوها سبب للفيروس بعد زيارة الوفد الحكومي الى الصين.

فيما ربط أخرون، ما يحصل بالصين حاليا "بتعذيب مسلمي الايغور" فقال: "بعد أن عزلت الصين اكثر من 5 ملايين مسلم من الايغور، اليوم العالم كله يعزل الصين بسبب انتشار وباء كورونا القاتل بين الصينين وخوف من انتشار العدوى".

من جهة أخرى تلقى آخرون أنباء انتشار الفيروس بنوع من اللامبالاة والسخرية.

فقال احد المدونين على "تويتر"، إنه لم تتوقع أن تكون نهاية البشرية "صنعت في الصين".

فيما وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قفشة شعرية (كولة): "وين ابن الصين اليفزعلنه وبنص البرلمان يعطسلنه".

وفيما وتناقلت مواقع التواصل صور ساخرة عن إمكانية انتشار الفيروس القاتل في العراق، اليكم البعض منها.

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