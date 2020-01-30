2020/01/30 | 18:56 - المصدر: الغد برس

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تكليف الفريق الركن محمد نعمة الحسن بمهام منصب وكيل وزارة الداخلية

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تكليف الفريق الركن محمد نعمة الحسن بمهام منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي

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