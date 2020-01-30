العراق يعلن استئناف العمليات ضد داعش بالتعاون مع التحالف الدولي

2020/01/30 | 18:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، استئناف العمليات ضد "داعش" بالتعاون مع التحالف الدولي.

وقال المكتب في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الارهابية في مناطق عديدة من العراق ولاغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي ، تقرر القيام بالاعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الاسناد الجوي وحسب حاجة وقواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على ارضه واجوائه".

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