رئيس هيأة الأركان الاميركية المشتركة يكشف عن إجراءات احترازية لقوات بلاده بالعراق

2020/01/30 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس هيأة الأركان الاميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الخميس عن عن إجراءات احترازية جديدة لقوات بلاده بالعراق.

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الخميس (30-1-2020)، عودة الاعمال المشتركة بين القوات العراقية والتحالف الدولي.

وذكر مكتب عبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، أن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء تقبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في القائم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخ

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر أمني من محافظة بابل، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، بمصرع واصابة 5 اشخاص بحدث مروري بالقرب من قضاء المحاويل شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين اثنين توفيا، واصيب 3 اخرين، بحادث مروري بالقرب

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