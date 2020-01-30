قرار رئاسي فليبيني يمنع أعضاء الحكومة من السفر إلى اميركا

2020/01/30 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أمر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، جميع أعضاء حكومته بعدم السفر إلى الولايات المتحدة، بعد اتخاذ واشنطن قرارا بوضع رئيس الشرطة الفلبيني السابق على قائمتها السوداء.وقال وزير الداخلية الفلبيني، إدواردو أنو، خلال لقائه بصحفيين: “الليلة الماضية، أصدر الرئيس مرسوما لأعضاء الحكومة يأمرهم فيه بعدم السفر إلى الولايات المتحدة”، مضيفا “سوف نحترم […]

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