ما بعد صفقة القرن الامريكية

2020/01/30 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي ضجت وسائل الاعلام بتلك الصفقة الخبيثة التي نتيجتها خارطة جديدة للمنطقة والتي تم التخطيط والبناء لها تحت هدف حماية الكيان الصهيوني واضعاف اي دعم مستقبلي للفلسطنيين واعداد دولة متكاملة لاطراف لاسرائيل هذا التغيير يرسم حدودا لذلك الكيان مع الدول لابعاد مستقبلية ذات المصالح الاقتصادية والسياسية والامنيةوالدينيةولكن ياترى ما بعدذلك وهل ستكتفي الصفقة […]

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