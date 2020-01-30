سائرون: لم نشترك في مباحثات الكتل السياسة وأوكلنا مهمة تسمية المرشح للجماهير

2020/01/30 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد تحالف سائرون رفضه الدخول في مباحثات الكتل السياسة لتسمية مرشح رئاسة الوزراء.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري في تصريح صحفي، إن سائرون أوكل هذه المهمة للجماهير، نافيا اشتراك تحالفه مع أية جهة سياسية لتسمية رئيس الحكومة.ودعا وسائل الإعلام كافة إلى توخي الحذر بنقل المعلومات، وأن لا توهم الشعب العراقي بأخبار عارية عن الصحة.

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