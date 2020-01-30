بومبيو وراب يؤكدان ضرورة محاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية

2020/01/30 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة.

وطالب بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني في لندن، طهران بإيقاف دعمها للميليشيات في العراق ولبنان وأفغانستان، مبينا أن إيران لا تزال بؤرة الإرهاب الأساسية في العالم.

من جهته، شدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على ضرورة محاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية، موضحا أن بلاده تريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي، نافيا وجود تباين كبير بين الأوروبيين وواشنطن حول اتفاق أوسع مع طهران.

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