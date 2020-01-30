شجار على تويتر بين نائبين: تفكير “سام” في بغداد ورد كردي أكثر قساوة

2020/01/30 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل النائبان في البرلمان العراقي كاظم الصيادي وسركوت شمس الدين، اليوم الخميس، الاتهامات على منصة تويتر بعد تغريدة للصيادي التي اتهم فيها الكرد بانهم لا يريدون الاستقرار للعراق.علي أن أتعامل مع هذا النوع من التفكير السام في بغداد وفي أربيل كل يوم.أنت لا تقدم شيئًا للناس.لكنك تروج للكراهية لأن هذا كيف تريد […]

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