2020/01/30 | 19:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت مكافحة المتفجرات التابعة للواء 16 في الحشد الشعبي، الخميس، أربع عبوات ناسفة جنوب غرب محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن مكافحة المتفجرات التابعة للواء 16 في الحشد الشعبي فككت، اليوم، أربع عبوات ناسفة تحت السيطرة وضعها العدو في طريق مرور القوات الامنية والمواطنين جنوبِ غرب كركوك.وأضاف، أن عملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يفكك أربع عبوات ناسفة جنوب غرب كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يفكك أربع عبوات ناسفة جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يفكك أربع عبوات ناسفة جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).