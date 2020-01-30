الحشد يكثف انتشاره في الطرق المهمة على الحدود العراقية السورية

2020/01/30 | 19:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات الحشد الشعبي، انتشارها في الطرق المهمة على الحدود العراقية السورية لصد اي محاولات تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات الحشد الشعبي كثفت انتشارها في الطرق المهمة على الحدود العراقية السورية لاسيما طريق عكاشات – الرطبة من اجل صد اي محاولات تسلل تقوم بها

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