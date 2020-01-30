ترمب يهدد باستخدام الفيتو ضد تشريعات الديمقراطيين المقيدة لصلاحياته

2020/01/30 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باتخاذ إجراءات للرد على التشريعات المدعومة من الديمقراطيين، والتي من شأنها تقييد خياراته العسكرية في العراق وإيران.

وأكد ترمب في تغريدة على تويتر، انه سيلجأ الى استخدام حق النقض الفيتو، ضد تلك التشريعات المقترحة من الديمقراطيين، في حال تصويت الكونغرس عليها، والتي تشمل قرار التفويض باستخدام القوة في العراق، الذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات وحرية واسعتين، للتعامل مع أي تهديد محتمل في العراق، وقانون تقييد الخيارات العسكرية ضد إيران.

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