ما حقيقة احتجاز 7 صينيين مصابون بكورونا في موقع نفطي بالبصرة؟

2020/01/30 | 19:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دائرة صحة محافظة البصرة، الخميس، توضيحاً بخصوص معلومات تحدثت عن احتجاز سبعة صينيين يشتبه باصابتهم بفيروس كورورنا....

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