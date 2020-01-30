2020/01/30 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – تجري الأحزاب العراقية محادثات اللحظة الأخيرة الخميس لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي مهلة تنتهي في الأول من شباط/فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل منن عادل عبد المهدي.وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية لوكالة فرانس برس إن “الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل المفاوضات المعقدة لاختيار رئيس وزراء عراقي .. وبلاسخارت: ضعوا التحزب جانباً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواصل المفاوضات المعقدة لاختيار رئيس وزراء عراقي .. وبلاسخارت: ضعوا التحزب جانباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).