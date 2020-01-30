2020/01/30 | 19:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #العبادي : لا زلنا متمسكين بما دعونا له سابقا باختيار شخصية مؤهلة تحظى بثقة الشعب كرئيس للوزراء لمرحلة انتقالية مؤقتة تنتهي باجراء انتخابات حرة نزيهة باشراف اممي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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