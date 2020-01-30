2020/01/30 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يعلن عن موعد قرعة الأدوار الإقصائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاف يحدد موعد قرعة الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال والكونفدرالية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاف يحدد موعد قرعة الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال والكونفدرالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).