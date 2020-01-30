شركة امريكية تطلق اسم (تك تك) على انتاجها الجديد

2020/01/30 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت شركة بولار بير كيتشن الأميركية أحدث نكهاتها من العصير هذا الأسبوع ، وأطلقت عليها “TUK-TUK”.ويشير الاسم، الذي اختارته الشركة، إلى الدراجات ذات العجلات الثلاث التي تنتشر في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، وساندت المتظاهرين، عبر نقل المصابين منهم إلى المستشفيات القريبة.وأصبح TUK-TUKs رمزًا مشهورًا للحركة الاحتجاجية السلمية في العراق منذ إنشائها في […]

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