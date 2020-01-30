كتاب العمل ضد المذهب الشيعي والشيعة

2020/01/30 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان اسم الكتاب: مؤامرة التفريق بين الأديان الإلهية.اسم المؤلف: الدكتور مايكل برانت.وقد أجريت معه مقابلة مطولة وكشف فيها عن برنامج مدروس لللإستخبارات الأمريكية ( (C.I.Aوموجه ضد المذهب الشيعي والشيعة.وإليكم الآن خلاصة لما جاء في الكتاب المذكور: ظلت البلاد الإسلامية لقرون تحت سيطرة الدول الغربية، ورغم أن أكثر الدول الإسلامية نالت […]

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