مركز محو الأمية في مخيم جم مشكو بين تحديات البقاء وتقديم التعليم للنساء

2020/01/30 | 19:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- تحسين الهسكاني يُوفّر التعليم للجميع فرصةً لتعلّم العديد من المهارات إلى جانب التعلّم المعرفي، مثل: الرسم، والتلوين، والتّحلّي بالأخلاق وغيرها، ويُشار إلى أنّ مجرّد دخول المدرسة من شأنه تحفيز الرغبة لديهم في الحصول على المزيد من المعرفة، وسيبدأون بتحديد الأمور الجيّدة والسّيئة بالنسبة لهم، كما سيبدأون بالتحليل والتفكير في كلّ مهمّة تطلب منهم.هناك …

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