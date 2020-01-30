ميمي العراقي ينتقل إلى نادٍ أوروبي

2020/01/30 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل اعلام برتغالية الخميس بأن نجم المنتخب العراقي ونادي الدحيل القطري مهند علي الملقب بـ"ميمي" بات قريبا من الانتقال لنادي بورتيمونينسي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى البرتغالي.

وذكرت صحيفة "أي بولا" البرتغالية أن ميمي (19 عاما) سيوقع على صفقة انتقاله للنادي خلال الساعات القليلة المقبلة بعقد يمتد لعامين ونصف.

وأضافت أن اللاعب العراقي أجرى الفحص الطبي الأربعاء وسينضم للفريق الذي يقوده المدرب برونو لوبيز الخميس.

وتابع أن التقديم الرسمي للاعب سيتم يوم السبت المقبل ومن المؤمل أن يخوض أول مباراة له مع فريقه الجديد ضد سبورتنغ في التاسع من الشهر المقبل.

وخطف ميمي الأضواء خلال بطولة أمم آسيا التي أقيمت العام الماضي في الإمارات رغم صغر سنه، حيث تمكن من تسجيل 13 هدفا في 21 مباراة خاضها مع المنتخب العراقي.

وبدأ مهند علي مشواره مع الشرطة عام 2014 وأعير إلى الكهرباء لموسم 2016-2017، فيما دافع عن ألوان المنتخب الوطني منذ 2017، وتعاقد مع نادي الدحيل القطري العام الماضي لكن تجربته الاحترافية الأولى لم تكن موفقة.

ويحتل بورتيمونينسي المركز 17 قبل الأخير في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد أن جمع 14 نقطة من 18 مباراة.

وكان الفريق صعد إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2018، وتمكن في أول موسم له من احتلال المركز الـ12 بعد أن جمع 39 نقطة من 34 مباراة.

وبذلك يكون مهند علي "ميم" ثاني لاعب عراقي يلعب في الدوري البرتغالي بعد أسامة رشيد الذي يلعب في صفوف نادي سانتا كلارا.

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