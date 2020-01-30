التربية تتخذ إجراءات لضمان عدم ضياع السنة الدراسية

2020/01/30 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن اتخاذ اجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية، موضحة في الوقت ذاته بأن امتحانات نصف السنة سوف تكون بالمادة التي اكملها المدرس لكافة المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة التربية اتخذت إجراءات عدة لتنظيم العملية التربوية وضمان عدم ضياع السنة الدراسية، من أجل إزالة المعوقات التي تواجه العملية التربوية، سواء من جهة الوزارة أو من جهة الكادر التدريسي والطلبة".وأوضح أن "امتحانات نصف السنة سوف تجرى بالمناهج التي أكملها مدرس المادة لكافة المدارس على أن تستكمل المنهاج أو الدروس المقررة بعد نصف السنة".وأضاف، أنه "أما فيما يخص امتحانات آخر السنة ربما يكون هناك قرارت معينة ربما يكون هناك تأجيل للامتحانات لمدة معينة من أجل استكمال المناهج الدراسية المتبقية وبعدها يتم إجراء امتحانات آخر السنة".

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