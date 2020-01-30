2020/01/30 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في مؤسسة الشهداء إن “المفصولين سياسياً، وذوي الشهداء من الدرجتين الأولى والثانية، مشمولون بتمديد خدمة التقاعد”.واضاف إن “وزارة المالية كشفت ضوابط جديدة لإحالة الموظف إلى التقاعد عند […]

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