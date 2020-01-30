الجوية يهز شباك منتخب شباب العراق برباعية خالية من الرد

2020/01/30 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق القوة الجوية اليوم الخميس، فوزا كبيرا على منتخب شباب العراق بكرة القدم برباعية نظيفة في مباراة ودية تحضيرا لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستنطلق منافساتها يوم السادس عشر من شهر شباط القادم.

العائد إلى الملاعب امجد راضي وضع الجوية في المقدمة عند الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول،وأضاف حسين جبار الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين،وبعد سبع دقائق ضاعف المهاجم محمد قاسم نصيف النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة،وفي الشوط الثاني عاد محمد قاسم نصيف ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والخمسين.

ولعب الجويون بتشكيلة ضمت لحراسة المرمى امجد رحيم وللدفاع محمد الباقر وميثم جبار ومصطفى محمد معن وحسين محسن وللوسط حسين جبار وكرار نبيل ومحمد علي عبود ومحمد قاسم ماجد وللهجوم امجد راضي ومحمد قاسم نصيف.

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