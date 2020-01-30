2020/01/30 | 19:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية صحة الكرخ في بغداد، الخميس، عدم وجود اي حالة اصابة او اشتباه او احتجاز بشأن فايروس كورونا، كاشفا عن تجهيز مشفى لاستقبال المواطنين الوافدين من المناطق المصابة بالفايروس.وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى “لاتوجد اي حالة اصابة بمرض فايروس كورونا ولا اي حالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة الكرخ تعلن عدم تسجيل اي اصابة او اشتباه او احتجاز بشأن فايروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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