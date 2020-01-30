2020/01/30 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزدهر النشاط في أكبر مصنع للأعلام في إيران، حيث يجري إنتاج الأعلام الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية كي يحرقها المحتجون الإيرانيون.وفي المصنع القائم في بلدة خمين جنوب غربي العاصمة طهران، يطبع شبان وشابات الأعلام يدوياً ثم يقومون بنشرها حتى تجف.وينتج المصنع حوالي 2000 علم أمريكي وإسرائيلي في الشهر خلال فترات الذروة وأكثر من 1.5 مليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيران تتصدر دول العالم بأنتاج الأعلام الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.. هذا ما تصنعه خلال سنة واحدة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيران تتصدر دول العالم بأنتاج الأعلام الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.. هذا ما تصنعه خلال سنة واحدة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).