2020/01/30 | 19:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون: نعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 19:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: نعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: نعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).