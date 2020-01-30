العراق يقرر استئناف العمليات المشتركة مع التحالف الدولي

2020/01/30 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر العراق استئناف العمليات المشتركة مع قوات التحالف الدولي في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي.

بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، أوضح أنه بالنظر لاستمرار نشاط داعش في مناطق عديدة من العراق، ولغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين الطرفين، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات للقوات العراقية في مجال الإسناد الجوي وحسب الحاجة.

وأضاف البيان، أن المهام تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون المقبل بما يحقق سيادة العراق على ارضه واجوائه.

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