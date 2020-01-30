البنتاغون ينشر صواريخ باتريوت بالعراق!

2020/01/30 | 19:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الاسد...

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