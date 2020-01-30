فيديو : تفاصيل الجريمة التي تسببت فى القبض على الممثل الأمريكى”شون وايس”

2020/01/30 | 20:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ ألقت شرطة مدينة ماريسفيل بولاية كاليفورنيا، القبض على الممثل الأمريكي شون وايس ، متلبسا بتهمة السطو على مرآب سيارات ، وهو تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدرة، وفقا لما ذكرته الشرطة الأمريكية.وقالت شرطة مدينة ماريسفيل بولاية كاليفورنيا: “عثرنا على شون وايس وهو يقوم بخرق مرآب للسيارات في فان نويس بكاليفورنيا، قبل […]

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