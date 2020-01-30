خاص لـ”العهد نيوز”: طائرات تركية تخترق السيادة العراقية لليوم الثامن على التوالي

2020/01/30 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن قائد قوات حماية سنجار هفال جدوال، اليوم الخميس، عن انتهاك الطائرات التركية للسيادة العراقية واستمرار تحليقها لسماء قضاء سنجار غربي الموصل .وقال جدوال في حديث لـ ” العهد نيوز” بان طائرات تركية تستمر ولليوم 8 على التوالي في انتهاك السيادة العراقية من خلال استمرار تحليقها في سماء العراق وخاصة في […]

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