2020/01/30 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق بأسم القائد العام ينفي لواع استئناف عمل التحالف الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق بأسم القائد العام ينفي لواع استئناف عمل التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق بأسم القائد العام ينفي لواع استئناف عمل التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).