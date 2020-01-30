2020/01/30 | 20:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت في طاجيكستان أكبر معمرة على وجه الأرض، عن عمر ناهز 127 عاما، وفق ما أفادت به السلطات الملحية، اليوم الأربعاء.ويشير جواز سفر فاطمة ميرزاكولوفا إلى أنها ولدت في 13 مارس 1893.وتزوجت فاطمة مرتين وأنجبت ثمانية أطفال، ويبلغ عدد أحفادها وأولادهم وأحفادهم أكثر من 200 شخص.كانت فاطمة قد عاصرت إمارة بخارى والاتحاد السوفيتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر 129 عاماََ وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر 129 عاماََ) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر 129 عاماََ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).