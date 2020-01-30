محافظ كربلاء : يوجه بسحب العقود الزراعية غير المستغلة

2020/01/30 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي بسحب العقود الزراعية غير المستغلة كافة، وإعادة توزيعها لانعاش القطاع الزراعي .وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه مدير الزراعة زراق الطائي ومسؤول قسم المساحة في المديرية ، إن “الحكومة المحلية وجهت على ضرورة توسيع الخارطة الزراعة ، وتوزيع اكبر عدد […]

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