العبادي : النصر ليس طرفا في ترشيح رئيس الوزراء

2020/01/30 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد رئيس تحالف النصر حيدر العبادي إن تحالفه ليس طرفا في ترشيح من يشغل منصب رئيس الوزراء، وأنه متمسك بإختيار من ينال ثقة الشعب ليقود المرحلة الإنتقالية التي تفضي الى إنتخابات حرة برعاية أممية.وقال العبادي في تصريح صحفي، اليوم: ‏لا زلنا متمسكين بما دعونا له سابقا بإختيار شخصية مؤهلة تحظى بثقة الشعب كرئيس […]

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