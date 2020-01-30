ستيفن هيكي لوزير الداخلية: إخراج قوات التحالف الدولي من العراق فرصة لتنظيمات داعش للعودة من جديد

2020/01/30 | 20:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي اليوم الخميس، أن إخراج قوات التحالف الدولي من العراق “يعد فرصة لتنظيمات داعش للعودة من جديد” ، داعياً إلى إعادة النظر بهذا القرار”.وذكر بيان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن وزير الداخلية … Readmore

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