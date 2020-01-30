2020/01/30 | 20:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد والسليمانية: القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في قضاء القائم.وذكرت المديرية في بيان ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الجزيرة القت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في قضاء القائم وآخر في السليمانية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة ارهابيين بحوزتهم أسلحة في قضاء القائم وآخر في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).