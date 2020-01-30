2020/01/30 | 20:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى المتحدث بأسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، اليوم الخميس، استئناف عمل التحالف الدولي.

ونقلت "واع" تصريحاً عن خلف مفاده انه ينفي استئناف عمل التحالف الدولي في العراق.

غير ان وكالة الانباء الرسمية، حذفت خبر بعد دقائق من نشره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف ينفي استئناف عمل التحالف الدولي والوكالة الرسمية تحذف الخبر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلف ينفي استئناف عمل التحالف الدولي والوكالة الرسمية تحذف الخبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).