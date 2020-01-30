بومبيو: الحزب الشيوعي الحاكم في الصين هو التهديد الرئيسي في عصرنا

2020/01/30 | 20:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندت- وكالات ومواقع وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الخميس بأنه “التهديد الرئيسي في عصرنا”، وذلك خلال لقاء مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن.وأضاف بومبيو للصحفيين أن الصين “اقتصاد هائل، يرتبط به الاقتصاد … Readmore

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