2020/01/30 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تطوع طاقم رحلة خطوط "جونياو" الجوية المتجهة من أوساكا إلى شنغهاي، لنقل مسافرين تقطعت بهم السبل مباشرة إلى ووهان بعد السعي للحصول على إعفاء خاص من السلطات الصينية في عرض تضامن رائع.

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