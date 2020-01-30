البنتاغون: نبحث مع العراق نشر صواريخ باتريوت ومزيد من الجنود

2020/01/30 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت وزارة الدفاع الامريكية[البنتاغون]، اليوم الخميس، انها لم تقم بإجلاء أي من جنودها في العراق وهي تواصل حمايتهم من التعرض لهجمات".

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