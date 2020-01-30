حديد وصلب البصرة تعلن وصول معدات تأهيل المعامل بالمحافظة

2020/01/30 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اعلنت الشركة العامة للحديد والصلب احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في البصرة، اليوم الخميس، وصول اكثر من (٤٤) حاوية محملة بمكائن ومعدات مشروع تأهيل معامل الشركة بالمحافظة.وقال مدير عام الشركة عباس حيال في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن” المواد التي وصلت الى المحافظة ستشتهم في اعادة تشغيل المصانع […]

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