أول ثلاثين يوما من 2020... أحداث كبرى بتفاصيل مميتة (فيديو)  

2020/01/30 | 20:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ الغد برس:

حملت الساعات الاولى من عام 2020، الكثير من الاحداث، فما إن دقت الساعة الـ12 معلنة بدء العام، سار الزمن باتجاه المصاعب والأزمات.

سابقا، جرت العادة ان يتم تلخيص مجمل احداث عام، اليوم نحن امام 31 يوما شهدت احداثا لن تنسى، وما زالت تبعاتها مستمرة.

بدأ العام بأهم حدث في المنطقة والعالم، فبعد الساعة 11 مساء في من يوم 2 كانون الثاني، أي بعد 48 ساعة من مطلع العام الحالي، وردت انباء عن وجود قصف صاروخي في طريق مطار بغداد الدولي، استمرت الانباء بالتضارب حتى فجر الثالث من كانون الثاني، حيث اعلن عن مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، بضربة امريكية.

هذا الحدث، جر الى سلسلة توترات في المنطقة والعالم، ودعوات دولية للتهدئة، وأحدث شرخا داخليا بمسألة "السيادة العراقية" التي انتهكت بالضربة الامريكية.

وسط مراسم التشييع التي استمرت اياما بين العراق وايران، أعلنت طهران انها سترد على مقتل سليماني، وسيتثمل ردها باستهداف القواعد الامريكية في المنطقة، ووسط هذه التوترات هدد ترامب في السادس من كانون الثاني بفرض عقوبات على العراق ووصفها بـ"لم تروا مثلها من قبل"، وجاء التهديد ردا على دعوات اخراج القوات الامريكية من العراق.

انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد ترامب، وانتشرت صور الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، بصورة تهكمية وتحول الامر الى سخرية ممزوجة بالجد.

في يوم 5 كانون الثاني، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تشكيل "افواج المقاومة الدولية" لاخرج القوات الامريكية من العراق، وحظيت هذه الدعوة بموافقة اغلب قادة فصائل الحشد الشعبي و"المقاومة"، واعلنوا عن انضمامهم لها.

وفي ذات اليوم صوت مجلس النواب على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق، في جلسة شهدت غياب اغلب كتل المكون السني.

بعد جلسة التصويت سرب مقطع فيديو لرئيس المجلس محمد الحلبوسي، وهو خارج المنصة ويجلس بين النواب، وأكد فيه ان القرار اتخذ من قبل "الاخ الاكبر" ويقصد الكتل الشيعية، التي حملها مسؤولية التصويت على القرار.

في يوم 7 كانون الثاني، استهدفت ايران قاعدة عين الاسد الامريكية في الانبار، بصواريخ باليستية ثأر لمقتل سليماني، وعدت هذه الخطوة بـ"المهمة" لما تمثله من استهداف مباشر للمصالح الامريكية، وخاصة بعد تهديد امريكا بان أي اعتداء على مصالحها او قواعدها سيؤدي الى "كارثة".

استهداف عين الاسد، أعاد موضوع السيادة العراقية الى الواجهة، كونه قصف جديد على الاراضي العراقي، بعد القصف الامريكي، حتى اصبح موضوع السيادة مادة تهكمية جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة شملت رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الذي تحولت صورته الى "ستيكر" وعليه عبارة "اقصف عيوني"، في اشارة الى دوره في ترتيب اوقات قصف العراق بين امريكا وايران!!.

في يوم 6 كانون الثاني، تسربت وثيقة، على انها صادرة من التحالف الدولي، فيها تأكيد على بدء عمليات الانسحاب من العراق، واشارت الوثيقة الى ان الفترة المقبلة ستشهد طيران مكثف للتحالف الدولي لنقل الاليات والجنود، استجابة للطلب العراقي، لكن سرعان ما نفتها الادارة الامريكية واكدت ان الرسالة الى الجانب العراقي لم تكن بهذا الشكل.

وفي 8 كانون الثاني، اعلن في ايران سقوط طائرة اوكرانية على متنها 186 شخصا، وبذات الوقت كشف انها أسقطت بصاروخ ايراني مضاد للطائرات، حتى بدأت تتكشف الاحداث بعد ساعات بان الحرس الثوري استهدف الطائرة بعد ان اشبته بانها معادية.

وفي مساء هذا اليوم، سقطت صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء ببغداد، في محاولة لاستهداف السفارة الامريكية، الأمر الذي أشار الى تصعيد عراقي ومحاولة لأخذ "ثأر" مقتل المهندس، وهنا ارتفعت حدة التصريحات المطالبة برد عراقي على غرار الرد الايراني.

مسألة الطائرة الاوكرانية أدخلت ايران بدوامة كبيرة وأزمة دولية أصدرت على إثرها اعتذرا رسميا، لكنها بذات الوقت تمسكت بالصندوقين الاسوديين للطائرة ورفضت تسليمهما لأي دولة، لكن بعد عجزها عن سحب البيانات قررت ارسال الصندوقين الى فرنسا.

بالتزامن مع احداث العراق والمنطقة، شهدت استراليا في اقصى خارطة العالم، احداثا مروعة ما زالت اثارها مستمرة لليوم، إذ تعرضت الغابات الاسترالية الى حرائق هي الاسوء في تاريخها، أتت على اكثر من 6 ملايين هكتار وادت الى نفوق اكثر من مليار حيوان، كارثة استراليا بلغت مدنا مأهولة بالسكان الأمر الذي أدى الى إجلاء الكثير من السكان، واقتربت اثارها من مدنها الرئيسية.

وفي العاشر من كانون الثاني، فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة على طهران ردا على استهداف قاعدة عين الاسد، شملت العقوبات شخصيات ايرانية كبيرة، وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ان "المسؤولين الكبار المستهدفين بالعقوبات الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس هيئة الأركان العامة العميد محمد رضا أشتياني وقائد ميليشا الباسيج غلام رضا سليماني".

بتاريخ 12 كانون الثاني، تعرضت قاعدة بلد الجوية الى قصف صواريخ الكاتيوشا ادى الى اصابة عدد من الضبط والمنتسبين العراقيين، الاستهداف حسب المعلن جاء نظرا لوجود قوات امريكية فيها، لكن مصادر أمنية نفت أي تواجد امريكي بالقاعدة وان هذه القوات انسحبت.

في منتصف الشهر، اعلنت الصين عن تسجيل اصابات بفيروس كورونا، ثم تلاها تسجيل وفيات، وانتشر الفايروس الغامض سريعا في دول شرق اسيا ثم انتقل الى بعض البلدان الاوروبية والعربية، وبدأ بعدها بحص الارقام العالية من الضحايا وإجلاء مدن كاملة في الصين بسببه.

الفايروس ذات التأثير العالمي، شغل معظم الدول للسيطرة على سرعة انتشاره، خاصة في ظل انعدام اللقاح والمضادات له لغاية الان.

بلغت عدد وفيات الفايروس 169 شخصا وأكثر من ألف اصابة حول العالم، في وقت سحبت كافة الدول رعاياها من الصين، وشددت من الاجراءات في المطارات وخاصة الطائرات القادمة من الصين.

وبالعودة للعراق، ففي يوم 20 كانون الثاني، تعرضت الى السفارة الامريكية في بغداد، الى القصف مجددا، وبعدها اعلن عن العثور على منصات اطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.

وفي يوم 26 كانون الثاني، انحرفت طائرة مدنية ايرانية خلال قيامها برحلة داخلية، وهبطت اضطراريا في احدى الطرق باقليم الاحواز جنوبي ايران.

حادثة الطائرة اعادت الحديث عن الطائرة الاوكرانية وازمة الطائرات في ايران خلال شهر واحد، لكن الامر لم يتوقف عند ايران، بل في يوم 27 تحطمت طائرة تابعة للقوات الأمريكية في أفغانستان بمنطقة تسيطر عليها طالبان، وفيما أكدت الحركة "إسقاطها تكتيكيا"، نفى البنتاغون وجود "أي مؤشرات" لتعرضها لنيران عدوة.

في يوم 26 كانون الثاني، وفي العراق، تعرضت السفارة الامريكية الى القصف من جديد، وهذه المرة سقطت الصواريخ داخل حرم السفارة واحدها سقط في المطبخ، الأمر الذي ادى الى اصابات عدة لم يعلن عن عددها.

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